Trades:
228
Bénéfice trades:
206 (90.35%)
Perte trades:
22 (9.65%)
Meilleure transaction:
888.19 USD
Pire transaction:
-1 830.44 USD
Bénéfice brut:
5 989.13 USD (62 810 pips)
Perte brute:
-4 144.82 USD (44 049 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (353.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 426.71 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.50%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
172 (75.44%)
Courts trades:
56 (24.56%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
8.09 USD
Bénéfice moyen:
29.07 USD
Perte moyenne:
-188.40 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-7.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 830.44 USD (1)
Croissance mensuelle:
18.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.77 USD
Maximal:
1 830.44 USD (15.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.49% (1 830.44 USD)
Par fonds propres:
5.88% (696.00 USD)
Symbole
Transactions
Sell
Buy
XAUUSD
228
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole
Bénéfice brut, USD
Perte, USD
Profit, USD
XAUUSD
1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole
Bénéfice brut, pips
Perte, pips
Profit, pips
XAUUSD
19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Meilleure transaction: +888.19 USD
Pire transaction: -1 830 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +353.81 USD
Perte consécutive maximale: -7.60 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|4.68 × 203
非常复杂的趋势策略，利用高低点和中轴判断趋势，分为H4大趋势和M30小趋势，两个周期都做，只要出现一边趋势即可盈利，2025年表现非常抢眼，趋势越强，盈利越高，不惧小震荡行情
Aucun avis
