Dwiyan Valentino C Sinaga

Tiny Power

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 inceleme
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.82%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.37% (241.19 USD)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mengapa Anda harus menyalin sinyal saya? Jawabannya sederhana.

Strategi perdagangan untuk XAUUSD ini menggabungkan scalping dan swing trading , secara konsisten mengambil posisi beli dengan drawdown rendah .  

Disarankan untuk memulai dengan modal minimum $1000 dan berdagang dengan ukuran lot 0,01 , dengan maksimum dua posisi pada harga masuk yang berbeda .    

"Ikuti sinyal saya dan nikmati keuntungan bulanan yang konsisten, seperti yang saya lakukan".
2025.11.22 12:30
2025.11.22 12:30
2025.11.22 12:30
Share of trading days is too low
2025.11.22 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 11:20
2025.11.22 11:20
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 10.7% of days out of the 187 days of the signal's entire lifetime.
