Dwiyan Valentino C Sinaga

Tiny Gain

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 37 USD por mês
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
104
Negociações com lucro:
104 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
45.10 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1 038.17 USD (99 987 pips)
Perda bruta:
-1.13 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
104 (1 038.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 038.17 USD (104)
Índice de Sharpe:
1.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.82%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
25926.00
Negociações longas:
104 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
918.73
Valor esperado:
9.98 USD
Lucro médio:
9.98 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
16.58%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
0.04 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.37% (241.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +45.10 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 104
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +1 038.17 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Sem comentários
2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.07 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
2025.12.19 03:17
Share of trading days is too low
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Trading operations on the account were performed for only 23 days. This comprises 11.44% of days out of the 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
No swaps are charged
2025.12.05 08:39
No swaps are charged
