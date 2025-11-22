- Crescimento
Negociações:
104
Negociações com lucro:
104 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
45.10 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
1 038.17 USD (99 987 pips)
Perda bruta:
-1.13 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
104 (1 038.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 038.17 USD (104)
Índice de Sharpe:
1.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.82%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
25926.00
Negociações longas:
104 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
918.73
Valor esperado:
9.98 USD
Lucro médio:
9.98 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
16.58%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
0.04 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.37% (241.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +45.10 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 104
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +1 038.17 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Recommended : 0.01/1000$
