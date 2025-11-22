- 成長
トレード:
104
利益トレード:
104 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
45.10 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
1 038.17 USD (99 987 pips)
総損失:
-1.13 USD
最大連続の勝ち:
104 (1 038.17 USD)
最大連続利益:
1 038.17 USD (104)
シャープレシオ:
1.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.82%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
25926.00
長いトレード:
104 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
918.73
期待されたペイオフ:
9.98 USD
平均利益:
9.98 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
16.58%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
0.04 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.04 USD)
エクイティによる:
7.37% (241.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +45.10 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 104
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +1 038.17 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
レビューなし
