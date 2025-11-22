- 자본
- 축소
트레이드:
104
이익 거래:
104 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
45.10 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
1 038.17 USD (99 987 pips)
총 손실:
-1.13 USD
연속 최대 이익:
104 (1 038.17 USD)
샤프 비율:
1.51
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.82%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
25926.00
롱(주식매수):
104 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
918.73
기대수익:
9.98 USD
평균 이익:
9.98 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
16.58%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.01 USD
최대한의:
0.04 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.04 USD)
자본금별:
7.37% (241.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Recommended : 0.01/1000$
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 37 USD
0%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
34
0%
104
100%
100%
918.73
9.98
USD
USD
7%
1:500