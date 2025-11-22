- Incremento
Total de Trades:
105
Transacciones Rentables:
105 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
45.10 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
1 055.12 USD (101 681 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.14 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
105 (1 055.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 055.12 USD (105)
Ratio de Sharpe:
1.52
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.03%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
26349.50
Transacciones Largas:
105 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
925.54
Beneficio Esperado:
10.05 USD
Beneficio medio:
10.05 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
16.25%
Pronóstico anual:
197.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
0.04 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.04 USD)
De fondos:
7.37% (241.19 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|102K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +45.10 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 105
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +1 055.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
No hay comentarios
