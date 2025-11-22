SeñalesSecciones
Dwiyan Valentino C Sinaga

Tiny Gain

0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 37 USD al mes
incremento desde 2025 43%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
105
Transacciones Rentables:
105 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
45.10 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
1 055.12 USD (101 681 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.14 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
105 (1 055.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 055.12 USD (105)
Ratio de Sharpe:
1.52
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.03%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
26349.50
Transacciones Largas:
105 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
925.54
Beneficio Esperado:
10.05 USD
Beneficio medio:
10.05 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
16.25%
Pronóstico anual:
197.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
0.04 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.04 USD)
De fondos:
7.37% (241.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 105
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 102K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +45.10 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 105
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +1 055.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Tiny Gain
37 USD al mes
43%
0
0
USD
2.7K
USD
33
0%
105
100%
100%
925.54
10.05
USD
7%
1:500
Copiar

