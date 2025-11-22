- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
104
盈利交易:
104 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
45.10 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
1 038.17 USD (99 987 pips)
毛利亏损:
-1.13 USD
最大连续赢利:
104 (1 038.17 USD)
最大连续盈利:
1 038.17 USD (104)
夏普比率:
1.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.82%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
18 小时
采收率:
25926.00
长期交易:
104 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
918.73
预期回报:
9.98 USD
平均利润:
9.98 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
16.58%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
0.04 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.04 USD)
净值:
7.37% (241.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.10 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 104
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +1 038.17 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Recommended : 0.01/1000$
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月37 USD
0%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
34
0%
104
100%
100%
918.73
9.98
USD
USD
7%
1:500