SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Tiny Gain
Dwiyan Valentino C Sinaga

Tiny Gain

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 37 USD pro Monat kopieren
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
104
Gewinntrades:
104 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
45.10 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
1 038.17 USD (99 987 pips)
Bruttoverlust:
-1.13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
104 (1 038.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 038.17 USD (104)
Sharpe Ratio:
1.51
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.82%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
25926.00
Long-Positionen:
104 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
918.73
Mathematische Gewinnerwartung:
9.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
16.58%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.01 USD
Maximaler:
0.04 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.04 USD)
Kapital:
7.37% (241.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +45.10 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 104
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 038.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Keine Bewertungen
2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.07 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
2025.12.19 03:17
Share of trading days is too low
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Trading operations on the account were performed for only 23 days. This comprises 11.44% of days out of the 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
No swaps are charged
2025.12.05 08:39
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tiny Gain
37 USD pro Monat
0%
0
0
USD
2.7K
USD
34
0%
104
100%
100%
918.73
9.98
USD
7%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.