Trades insgesamt:
104
Gewinntrades:
104 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
45.10 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
1 038.17 USD (99 987 pips)
Bruttoverlust:
-1.13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
104 (1 038.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 038.17 USD (104)
Sharpe Ratio:
1.51
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.82%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
25926.00
Long-Positionen:
104 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
918.73
Mathematische Gewinnerwartung:
9.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
16.58%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.01 USD
Maximaler:
0.04 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.04 USD)
Kapital:
7.37% (241.19 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +45.10 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 104
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 038.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
37 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
34
0%
104
100%
100%
918.73
9.98
USD
USD
7%
1:500