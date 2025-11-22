СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tiny Gain
Dwiyan Valentino C Sinaga

Tiny Gain

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 37 USD в месяц
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
104 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
45.10 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 038.17 USD (99 987 pips)
Общий убыток:
-1.13 USD
Макс. серия выигрышей:
104 (1 038.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 038.17 USD (104)
Коэффициент Шарпа:
1.51
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.82%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
25926.00
Длинных трейдов:
104 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
918.73
Мат. ожидание:
9.98 USD
Средняя прибыль:
9.98 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
16.58%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
0.04 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.04 USD)
По эквити:
7.37% (241.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.10 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 104
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 038.17 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Нет отзывов
2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 06:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 06:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.07 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
2025.12.19 03:17
Share of trading days is too low
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Trading operations on the account were performed for only 23 days. This comprises 11.44% of days out of the 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
No swaps are charged
2025.12.05 08:39
No swaps are charged
