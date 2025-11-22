- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
104 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
45.10 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 038.17 USD (99 987 pips)
Общий убыток:
-1.13 USD
Макс. серия выигрышей:
104 (1 038.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 038.17 USD (104)
Коэффициент Шарпа:
1.51
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.82%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
25926.00
Длинных трейдов:
104 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
918.73
Мат. ожидание:
9.98 USD
Средняя прибыль:
9.98 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
16.58%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
0.04 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.04 USD)
По эквити:
7.37% (241.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.10 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 104
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 038.17 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Stable and Growth
Recommended : 0.01/1000$
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
37 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
34
0%
104
100%
100%
918.73
9.98
USD
USD
7%
1:500