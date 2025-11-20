SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mindful Markets FX
Mateusz Winter

Mindful Markets FX

Mateusz Winter
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
13.08 EUR
En kötü işlem:
-8.16 EUR
Brüt kâr:
42.51 EUR (137 119 pips)
Brüt zarar:
-17.13 EUR (68 230 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (33.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
33.09 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.34%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
1.95 EUR
Ortalama kâr:
4.25 EUR
Ortalama zarar:
-5.71 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8.16 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.51%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.59 EUR
Maksimum:
11.59 EUR (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.16% (8.16 EUR)
Varlığa göre:
0.36% (17.76 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 6
EURAUD 2
DE40 1
AUDUSD 1
EURUSD 1
US500 1
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 4
EURAUD 15
DE40 -9
AUDUSD 1
EURUSD 1
US500 15
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 71K
EURAUD 599
DE40 -4.1K
AUDUSD 52
EURUSD 36
US500 1.2K
AUDCAD 122
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.08 EUR
En kötü işlem: -8 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.16 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.68 × 22
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.

This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.

If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
İnceleme yok
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 08:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 06:49
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 06:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.20 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mindful Markets FX
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
5K
EUR
1
76%
13
76%
100%
2.48
1.95
EUR
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.