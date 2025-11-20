시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Mindful Markets FX
Mateusz Winter

Mindful Markets FX

Mateusz Winter
0 리뷰
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -20%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
374
이익 거래:
214 (57.21%)
손실 거래:
160 (42.78%)
최고의 거래:
172.89 EUR
최악의 거래:
-112.62 EUR
총 수익:
1 393.84 EUR (1 840 243 pips)
총 손실:
-2 379.19 EUR (1 626 149 pips)
연속 최대 이익:
16 (61.52 EUR)
연속 최대 이익:
254.32 EUR (8)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
73.55%
최대 입금량:
45.96%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.71
롱(주식매수):
185 (49.47%)
숏(주식차입매도):
189 (50.53%)
수익 요인:
0.59
기대수익:
-2.63 EUR
평균 이익:
6.51 EUR
평균 손실:
-14.87 EUR
연속 최대 손실:
17 (-1 084.12 EUR)
연속 최대 손실:
-1 084.12 EUR (17)
월별 성장률:
1.53%
Algo 트레이딩:
68%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 170.81 EUR
최대한의:
1 381.47 EUR (26.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.54% (1 379.47 EUR)
자본금별:
11.06% (487.28 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 100
XAUUSD 57
USTEC 23
AUDCAD 19
EURUSD 18
AUDUSD 14
EURAUD 14
DE40 13
GBPCAD 11
EURCAD 11
USDCAD 9
GBPUSD 9
EURGBP 8
NZDUSD 8
US30 7
EURCHF 7
GBPNZD 6
NZDCAD 6
AUDSGD 5
CADJPY 5
US500 4
GBPCHF 3
GBPAUD 3
EURJPY 2
EURNZD 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 2
AUDCHF 2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 45
XAUUSD 168
USTEC -1.2K
AUDCAD 52
EURUSD -28
AUDUSD -30
EURAUD -68
DE40 -37
GBPCAD 86
EURCAD 37
USDCAD -146
GBPUSD 36
EURGBP 13
NZDUSD 15
US30 -22
EURCHF -41
GBPNZD 69
NZDCAD 6
AUDSGD -31
CADJPY 4
US500 1
GBPCHF 17
GBPAUD -24
EURJPY 24
EURNZD 7
GBPJPY -4
CHFJPY -18
AUDJPY -5
AUDCHF -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 307K
XAUUSD -8.3K
USTEC -114K
AUDCAD 1.8K
EURUSD -522
AUDUSD -1.7K
EURAUD -6.5K
DE40 -3.5K
GBPCAD 3.4K
EURCAD 2.4K
USDCAD -8.4K
GBPUSD 2.4K
EURGBP 450
NZDUSD 845
US30 -12K
EURCHF -928
GBPNZD 3.3K
NZDCAD 437
AUDSGD -1.9K
CADJPY 602
US500 -3.1K
GBPCHF 336
GBPAUD -1.6K
EURJPY 207
EURNZD 528
GBPJPY 72
CHFJPY -2K
AUDJPY -583
AUDCHF -1.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +172.89 EUR
최악의 거래: -113 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +61.52 EUR
연속 최대 손실: -1 084.12 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.59 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.

This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.

If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
리뷰 없음
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 08:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 06:49
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 06:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.20 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Mindful Markets FX
월별 30 USD
-20%
0
0
USD
4.1K
EUR
8
68%
374
57%
74%
0.58
-2.63
EUR
27%
1:500
