- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
329
利益トレード:
187 (56.83%)
損失トレード:
142 (43.16%)
ベストトレード:
172.89 EUR
最悪のトレード:
-112.62 EUR
総利益:
1 205.10 EUR (1 752 672 pips)
総損失:
-2 259.70 EUR (1 603 100 pips)
最大連続の勝ち:
16 (61.52 EUR)
最大連続利益:
254.32 EUR (8)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
78.87%
最大入金額:
45.96%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.76
長いトレード:
167 (50.76%)
短いトレード:
162 (49.24%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-3.21 EUR
平均利益:
6.44 EUR
平均損失:
-15.91 EUR
最大連続の負け:
17 (-1 084.12 EUR)
最大連続損失:
-1 084.12 EUR (17)
月間成長:
-22.49%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 170.81 EUR
最大の:
1 381.47 EUR (26.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.65% (1 379.47 EUR)
エクイティによる:
11.06% (487.28 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|98
|XAUUSD
|51
|USTEC
|19
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|15
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|11
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|10
|DE40
|9
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|8
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|AUDSGD
|5
|US30
|4
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|GBPCHF
|3
|EURJPY
|2
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|US500
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|45
|XAUUSD
|182
|USTEC
|-1.2K
|AUDCAD
|29
|EURUSD
|-34
|EURAUD
|-68
|AUDUSD
|-23
|EURCAD
|37
|GBPCAD
|80
|DE40
|-53
|GBPUSD
|36
|EURGBP
|13
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|-147
|NZDCAD
|6
|GBPNZD
|68
|AUDSGD
|-31
|US30
|-64
|EURCHF
|-61
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|17
|EURJPY
|24
|EURNZD
|7
|GBPAUD
|-7
|AUDCHF
|-28
|US500
|15
|GBPJPY
|-6
|CHFJPY
|-10
|AUDJPY
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|308K
|XAUUSD
|-6.7K
|USTEC
|-129K
|AUDCAD
|2.2K
|EURUSD
|-861
|EURAUD
|-6.5K
|AUDUSD
|-1K
|EURCAD
|2.4K
|GBPCAD
|3.2K
|DE40
|-17K
|GBPUSD
|2.4K
|EURGBP
|450
|NZDUSD
|689
|USDCAD
|-9.1K
|NZDCAD
|437
|GBPNZD
|3.1K
|AUDSGD
|-1.9K
|US30
|-55K
|EURCHF
|-1.3K
|CADJPY
|140
|GBPCHF
|336
|EURJPY
|207
|EURNZD
|528
|GBPAUD
|-1.3K
|AUDCHF
|-1.1K
|US500
|1.2K
|GBPJPY
|-276
|CHFJPY
|-717
|AUDJPY
|-1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +172.89 EUR
最悪のトレード: -113 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +61.52 EUR
最大連続損失: -1 084.12 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.59 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.
This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.
If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-21%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
5
70%
329
56%
79%
0.53
-3.21
EUR
EUR
27%
1:500