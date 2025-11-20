シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mindful Markets FX
Mateusz Winter

Mindful Markets FX

Mateusz Winter
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -21%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
329
利益トレード:
187 (56.83%)
損失トレード:
142 (43.16%)
ベストトレード:
172.89 EUR
最悪のトレード:
-112.62 EUR
総利益:
1 205.10 EUR (1 752 672 pips)
総損失:
-2 259.70 EUR (1 603 100 pips)
最大連続の勝ち:
16 (61.52 EUR)
最大連続利益:
254.32 EUR (8)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
78.87%
最大入金額:
45.96%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.76
長いトレード:
167 (50.76%)
短いトレード:
162 (49.24%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-3.21 EUR
平均利益:
6.44 EUR
平均損失:
-15.91 EUR
最大連続の負け:
17 (-1 084.12 EUR)
最大連続損失:
-1 084.12 EUR (17)
月間成長:
-22.49%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 170.81 EUR
最大の:
1 381.47 EUR (26.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.65% (1 379.47 EUR)
エクイティによる:
11.06% (487.28 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 98
XAUUSD 51
USTEC 19
AUDCAD 16
EURUSD 15
EURAUD 14
AUDUSD 11
EURCAD 11
GBPCAD 10
DE40 9
GBPUSD 9
EURGBP 8
NZDUSD 7
USDCAD 6
NZDCAD 6
GBPNZD 5
AUDSGD 5
US30 4
EURCHF 4
CADJPY 4
GBPCHF 3
EURJPY 2
EURNZD 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
US500 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 45
XAUUSD 182
USTEC -1.2K
AUDCAD 29
EURUSD -34
EURAUD -68
AUDUSD -23
EURCAD 37
GBPCAD 80
DE40 -53
GBPUSD 36
EURGBP 13
NZDUSD 14
USDCAD -147
NZDCAD 6
GBPNZD 68
AUDSGD -31
US30 -64
EURCHF -61
CADJPY 1
GBPCHF 17
EURJPY 24
EURNZD 7
GBPAUD -7
AUDCHF -28
US500 15
GBPJPY -6
CHFJPY -10
AUDJPY -9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 308K
XAUUSD -6.7K
USTEC -129K
AUDCAD 2.2K
EURUSD -861
EURAUD -6.5K
AUDUSD -1K
EURCAD 2.4K
GBPCAD 3.2K
DE40 -17K
GBPUSD 2.4K
EURGBP 450
NZDUSD 689
USDCAD -9.1K
NZDCAD 437
GBPNZD 3.1K
AUDSGD -1.9K
US30 -55K
EURCHF -1.3K
CADJPY 140
GBPCHF 336
EURJPY 207
EURNZD 528
GBPAUD -1.3K
AUDCHF -1.1K
US500 1.2K
GBPJPY -276
CHFJPY -717
AUDJPY -1.3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +172.89 EUR
最悪のトレード: -113 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +61.52 EUR
最大連続損失: -1 084.12 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.59 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.

This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.

If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
レビューなし
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 08:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 06:49
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 06:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.20 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
