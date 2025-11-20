- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
187 (56.83%)
Negociações com perda:
142 (43.16%)
Melhor negociação:
172.89 EUR
Pior negociação:
-112.62 EUR
Lucro bruto:
1 205.10 EUR (1 752 672 pips)
Perda bruta:
-2 259.70 EUR (1 603 100 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (61.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
254.32 EUR (8)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
78.87%
Depósito máximo carregado:
45.96%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.76
Negociações longas:
167 (50.76%)
Negociações curtas:
162 (49.24%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-3.21 EUR
Lucro médio:
6.44 EUR
Perda média:
-15.91 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 084.12 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 084.12 EUR (17)
Crescimento mensal:
-22.49%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 170.81 EUR
Máximo:
1 381.47 EUR (26.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.65% (1 379.47 EUR)
Pelo Capital Líquido:
11.06% (487.28 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|98
|XAUUSD
|51
|USTEC
|19
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|15
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|11
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|10
|DE40
|9
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|8
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|AUDSGD
|5
|US30
|4
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|GBPCHF
|3
|EURJPY
|2
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|US500
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|45
|XAUUSD
|182
|USTEC
|-1.2K
|AUDCAD
|29
|EURUSD
|-34
|EURAUD
|-68
|AUDUSD
|-23
|EURCAD
|37
|GBPCAD
|80
|DE40
|-53
|GBPUSD
|36
|EURGBP
|13
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|-147
|NZDCAD
|6
|GBPNZD
|68
|AUDSGD
|-31
|US30
|-64
|EURCHF
|-61
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|17
|EURJPY
|24
|EURNZD
|7
|GBPAUD
|-7
|AUDCHF
|-28
|US500
|15
|GBPJPY
|-6
|CHFJPY
|-10
|AUDJPY
|-9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|308K
|XAUUSD
|-6.7K
|USTEC
|-129K
|AUDCAD
|2.2K
|EURUSD
|-861
|EURAUD
|-6.5K
|AUDUSD
|-1K
|EURCAD
|2.4K
|GBPCAD
|3.2K
|DE40
|-17K
|GBPUSD
|2.4K
|EURGBP
|450
|NZDUSD
|689
|USDCAD
|-9.1K
|NZDCAD
|437
|GBPNZD
|3.1K
|AUDSGD
|-1.9K
|US30
|-55K
|EURCHF
|-1.3K
|CADJPY
|140
|GBPCHF
|336
|EURJPY
|207
|EURNZD
|528
|GBPAUD
|-1.3K
|AUDCHF
|-1.1K
|US500
|1.2K
|GBPJPY
|-276
|CHFJPY
|-717
|AUDJPY
|-1.3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +172.89 EUR
Pior negociação: -113 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +61.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 084.12 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.
This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.
If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
