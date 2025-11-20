SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Mindful Markets FX
Mateusz Winter

Mindful Markets FX

Mateusz Winter
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -21%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
187 (56.83%)
Negociações com perda:
142 (43.16%)
Melhor negociação:
172.89 EUR
Pior negociação:
-112.62 EUR
Lucro bruto:
1 205.10 EUR (1 752 672 pips)
Perda bruta:
-2 259.70 EUR (1 603 100 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (61.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
254.32 EUR (8)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
78.87%
Depósito máximo carregado:
45.96%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.76
Negociações longas:
167 (50.76%)
Negociações curtas:
162 (49.24%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-3.21 EUR
Lucro médio:
6.44 EUR
Perda média:
-15.91 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 084.12 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 084.12 EUR (17)
Crescimento mensal:
-22.49%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 170.81 EUR
Máximo:
1 381.47 EUR (26.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.65% (1 379.47 EUR)
Pelo Capital Líquido:
11.06% (487.28 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 98
XAUUSD 51
USTEC 19
AUDCAD 16
EURUSD 15
EURAUD 14
AUDUSD 11
EURCAD 11
GBPCAD 10
DE40 9
GBPUSD 9
EURGBP 8
NZDUSD 7
USDCAD 6
NZDCAD 6
GBPNZD 5
AUDSGD 5
US30 4
EURCHF 4
CADJPY 4
GBPCHF 3
EURJPY 2
EURNZD 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
US500 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 45
XAUUSD 182
USTEC -1.2K
AUDCAD 29
EURUSD -34
EURAUD -68
AUDUSD -23
EURCAD 37
GBPCAD 80
DE40 -53
GBPUSD 36
EURGBP 13
NZDUSD 14
USDCAD -147
NZDCAD 6
GBPNZD 68
AUDSGD -31
US30 -64
EURCHF -61
CADJPY 1
GBPCHF 17
EURJPY 24
EURNZD 7
GBPAUD -7
AUDCHF -28
US500 15
GBPJPY -6
CHFJPY -10
AUDJPY -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 308K
XAUUSD -6.7K
USTEC -129K
AUDCAD 2.2K
EURUSD -861
EURAUD -6.5K
AUDUSD -1K
EURCAD 2.4K
GBPCAD 3.2K
DE40 -17K
GBPUSD 2.4K
EURGBP 450
NZDUSD 689
USDCAD -9.1K
NZDCAD 437
GBPNZD 3.1K
AUDSGD -1.9K
US30 -55K
EURCHF -1.3K
CADJPY 140
GBPCHF 336
EURJPY 207
EURNZD 528
GBPAUD -1.3K
AUDCHF -1.1K
US500 1.2K
GBPJPY -276
CHFJPY -717
AUDJPY -1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +172.89 EUR
Pior negociação: -113 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +61.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 084.12 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.59 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.

This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.

If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
Sem comentários
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 08:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 06:49
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 06:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.20 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mindful Markets FX
30 USD por mês
-21%
0
0
USD
4K
EUR
5
70%
329
56%
79%
0.53
-3.21
EUR
27%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.