Mateusz Winter

Mindful Markets FX

Mateusz Winter
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -21%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
329
Transacciones Rentables:
187 (56.83%)
Transacciones Irrentables:
142 (43.16%)
Mejor transacción:
172.89 EUR
Peor transacción:
-112.62 EUR
Beneficio Bruto:
1 205.10 EUR (1 752 672 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 259.70 EUR (1 603 100 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (61.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
254.32 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
78.87%
Carga máxima del depósito:
45.96%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.76
Transacciones Largas:
167 (50.76%)
Transacciones Cortas:
162 (49.24%)
Factor de Beneficio:
0.53
Beneficio Esperado:
-3.21 EUR
Beneficio medio:
6.44 EUR
Pérdidas medias:
-15.91 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-1 084.12 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 084.12 EUR (17)
Crecimiento al mes:
-22.49%
Trading algorítmico:
70%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 170.81 EUR
Máxima:
1 381.47 EUR (26.51%)
Reducción relativa:
De balance:
26.65% (1 379.47 EUR)
De fondos:
11.06% (487.28 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 98
XAUUSD 51
USTEC 19
AUDCAD 16
EURUSD 15
EURAUD 14
AUDUSD 11
EURCAD 11
GBPCAD 10
DE40 9
GBPUSD 9
EURGBP 8
NZDUSD 7
USDCAD 6
NZDCAD 6
GBPNZD 5
AUDSGD 5
US30 4
EURCHF 4
CADJPY 4
GBPCHF 3
EURJPY 2
EURNZD 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
US500 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 45
XAUUSD 182
USTEC -1.2K
AUDCAD 29
EURUSD -34
EURAUD -68
AUDUSD -23
EURCAD 37
GBPCAD 80
DE40 -53
GBPUSD 36
EURGBP 13
NZDUSD 14
USDCAD -147
NZDCAD 6
GBPNZD 68
AUDSGD -31
US30 -64
EURCHF -61
CADJPY 1
GBPCHF 17
EURJPY 24
EURNZD 7
GBPAUD -7
AUDCHF -28
US500 15
GBPJPY -6
CHFJPY -10
AUDJPY -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 308K
XAUUSD -6.7K
USTEC -129K
AUDCAD 2.2K
EURUSD -861
EURAUD -6.5K
AUDUSD -1K
EURCAD 2.4K
GBPCAD 3.2K
DE40 -17K
GBPUSD 2.4K
EURGBP 450
NZDUSD 689
USDCAD -9.1K
NZDCAD 437
GBPNZD 3.1K
AUDSGD -1.9K
US30 -55K
EURCHF -1.3K
CADJPY 140
GBPCHF 336
EURJPY 207
EURNZD 528
GBPAUD -1.3K
AUDCHF -1.1K
US500 1.2K
GBPJPY -276
CHFJPY -717
AUDJPY -1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +172.89 EUR
Peor transacción: -113 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +61.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 084.12 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.59 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.

This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.

If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
No hay comentarios
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 08:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 06:49
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 06:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.20 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
