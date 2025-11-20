- Incremento
Total de Trades:
329
Transacciones Rentables:
187 (56.83%)
Transacciones Irrentables:
142 (43.16%)
Mejor transacción:
172.89 EUR
Peor transacción:
-112.62 EUR
Beneficio Bruto:
1 205.10 EUR (1 752 672 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 259.70 EUR (1 603 100 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (61.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
254.32 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
78.87%
Carga máxima del depósito:
45.96%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.76
Transacciones Largas:
167 (50.76%)
Transacciones Cortas:
162 (49.24%)
Factor de Beneficio:
0.53
Beneficio Esperado:
-3.21 EUR
Beneficio medio:
6.44 EUR
Pérdidas medias:
-15.91 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-1 084.12 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 084.12 EUR (17)
Crecimiento al mes:
-22.49%
Trading algorítmico:
70%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 170.81 EUR
Máxima:
1 381.47 EUR (26.51%)
Reducción relativa:
De balance:
26.65% (1 379.47 EUR)
De fondos:
11.06% (487.28 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|98
|XAUUSD
|51
|USTEC
|19
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|15
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|11
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|10
|DE40
|9
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|8
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|AUDSGD
|5
|US30
|4
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|GBPCHF
|3
|EURJPY
|2
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|US500
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|45
|XAUUSD
|182
|USTEC
|-1.2K
|AUDCAD
|29
|EURUSD
|-34
|EURAUD
|-68
|AUDUSD
|-23
|EURCAD
|37
|GBPCAD
|80
|DE40
|-53
|GBPUSD
|36
|EURGBP
|13
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|-147
|NZDCAD
|6
|GBPNZD
|68
|AUDSGD
|-31
|US30
|-64
|EURCHF
|-61
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|17
|EURJPY
|24
|EURNZD
|7
|GBPAUD
|-7
|AUDCHF
|-28
|US500
|15
|GBPJPY
|-6
|CHFJPY
|-10
|AUDJPY
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|308K
|XAUUSD
|-6.7K
|USTEC
|-129K
|AUDCAD
|2.2K
|EURUSD
|-861
|EURAUD
|-6.5K
|AUDUSD
|-1K
|EURCAD
|2.4K
|GBPCAD
|3.2K
|DE40
|-17K
|GBPUSD
|2.4K
|EURGBP
|450
|NZDUSD
|689
|USDCAD
|-9.1K
|NZDCAD
|437
|GBPNZD
|3.1K
|AUDSGD
|-1.9K
|US30
|-55K
|EURCHF
|-1.3K
|CADJPY
|140
|GBPCHF
|336
|EURJPY
|207
|EURNZD
|528
|GBPAUD
|-1.3K
|AUDCHF
|-1.1K
|US500
|1.2K
|GBPJPY
|-276
|CHFJPY
|-717
|AUDJPY
|-1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +172.89 EUR
Peor transacción: -113 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +61.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 084.12 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.59 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.
This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.
If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
No hay comentarios
