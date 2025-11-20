SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Mindful Markets FX
Mateusz Winter

Mindful Markets FX

Mateusz Winter
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -21%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
329
Gewinntrades:
187 (56.83%)
Verlusttrades:
142 (43.16%)
Bester Trade:
172.89 EUR
Schlechtester Trade:
-112.62 EUR
Bruttoprofit:
1 205.10 EUR (1 752 672 pips)
Bruttoverlust:
-2 259.70 EUR (1 603 100 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (61.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
254.32 EUR (8)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
79.87%
Max deposit load:
45.96%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.76
Long-Positionen:
167 (50.76%)
Short-Positionen:
162 (49.24%)
Profit-Faktor:
0.53
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.21 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.44 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.91 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-1 084.12 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 084.12 EUR (17)
Wachstum pro Monat :
-22.49%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 170.81 EUR
Maximaler:
1 381.47 EUR (26.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.65% (1 379.47 EUR)
Kapital:
11.06% (487.28 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 98
XAUUSD 51
USTEC 19
AUDCAD 16
EURUSD 15
EURAUD 14
AUDUSD 11
EURCAD 11
GBPCAD 10
DE40 9
GBPUSD 9
EURGBP 8
NZDUSD 7
USDCAD 6
NZDCAD 6
GBPNZD 5
AUDSGD 5
US30 4
EURCHF 4
CADJPY 4
GBPCHF 3
EURJPY 2
EURNZD 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
US500 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 45
XAUUSD 182
USTEC -1.2K
AUDCAD 29
EURUSD -34
EURAUD -68
AUDUSD -23
EURCAD 37
GBPCAD 80
DE40 -53
GBPUSD 36
EURGBP 13
NZDUSD 14
USDCAD -147
NZDCAD 6
GBPNZD 68
AUDSGD -31
US30 -64
EURCHF -61
CADJPY 1
GBPCHF 17
EURJPY 24
EURNZD 7
GBPAUD -7
AUDCHF -28
US500 15
GBPJPY -6
CHFJPY -10
AUDJPY -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 308K
XAUUSD -6.7K
USTEC -129K
AUDCAD 2.2K
EURUSD -861
EURAUD -6.5K
AUDUSD -1K
EURCAD 2.4K
GBPCAD 3.2K
DE40 -17K
GBPUSD 2.4K
EURGBP 450
NZDUSD 689
USDCAD -9.1K
NZDCAD 437
GBPNZD 3.1K
AUDSGD -1.9K
US30 -55K
EURCHF -1.3K
CADJPY 140
GBPCHF 336
EURJPY 207
EURNZD 528
GBPAUD -1.3K
AUDCHF -1.1K
US500 1.2K
GBPJPY -276
CHFJPY -717
AUDJPY -1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +172.89 EUR
Schlechtester Trade: -113 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 084.12 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.59 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.

This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.

If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
Keine Bewertungen
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 08:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 06:49
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 06:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.20 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mindful Markets FX
30 USD pro Monat
-21%
0
0
USD
4K
EUR
5
70%
329
56%
80%
0.53
-3.21
EUR
27%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.