- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
329
Gewinntrades:
187 (56.83%)
Verlusttrades:
142 (43.16%)
Bester Trade:
172.89 EUR
Schlechtester Trade:
-112.62 EUR
Bruttoprofit:
1 205.10 EUR (1 752 672 pips)
Bruttoverlust:
-2 259.70 EUR (1 603 100 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (61.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
254.32 EUR (8)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
79.87%
Max deposit load:
45.96%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.76
Long-Positionen:
167 (50.76%)
Short-Positionen:
162 (49.24%)
Profit-Faktor:
0.53
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.21 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.44 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.91 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-1 084.12 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 084.12 EUR (17)
Wachstum pro Monat :
-22.49%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 170.81 EUR
Maximaler:
1 381.47 EUR (26.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.65% (1 379.47 EUR)
Kapital:
11.06% (487.28 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|98
|XAUUSD
|51
|USTEC
|19
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|15
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|11
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|10
|DE40
|9
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|8
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|AUDSGD
|5
|US30
|4
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|GBPCHF
|3
|EURJPY
|2
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|US500
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|45
|XAUUSD
|182
|USTEC
|-1.2K
|AUDCAD
|29
|EURUSD
|-34
|EURAUD
|-68
|AUDUSD
|-23
|EURCAD
|37
|GBPCAD
|80
|DE40
|-53
|GBPUSD
|36
|EURGBP
|13
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|-147
|NZDCAD
|6
|GBPNZD
|68
|AUDSGD
|-31
|US30
|-64
|EURCHF
|-61
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|17
|EURJPY
|24
|EURNZD
|7
|GBPAUD
|-7
|AUDCHF
|-28
|US500
|15
|GBPJPY
|-6
|CHFJPY
|-10
|AUDJPY
|-9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|308K
|XAUUSD
|-6.7K
|USTEC
|-129K
|AUDCAD
|2.2K
|EURUSD
|-861
|EURAUD
|-6.5K
|AUDUSD
|-1K
|EURCAD
|2.4K
|GBPCAD
|3.2K
|DE40
|-17K
|GBPUSD
|2.4K
|EURGBP
|450
|NZDUSD
|689
|USDCAD
|-9.1K
|NZDCAD
|437
|GBPNZD
|3.1K
|AUDSGD
|-1.9K
|US30
|-55K
|EURCHF
|-1.3K
|CADJPY
|140
|GBPCHF
|336
|EURJPY
|207
|EURNZD
|528
|GBPAUD
|-1.3K
|AUDCHF
|-1.1K
|US500
|1.2K
|GBPJPY
|-276
|CHFJPY
|-717
|AUDJPY
|-1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +172.89 EUR
Schlechtester Trade: -113 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 084.12 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.80 × 132
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
FusionMarkets-Live
|8.59 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
Coinexx-Live
|14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
FxPro-MT5
|16.52 × 50
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
Earnex-Trade
|27.05 × 248
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.
This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.
If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-21%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
5
70%
329
56%
80%
0.53
-3.21
EUR
EUR
27%
1:500