Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
187 (56.83%)
Убыточных трейдов:
142 (43.16%)
Лучший трейд:
172.89 EUR
Худший трейд:
-112.62 EUR
Общая прибыль:
1 205.10 EUR (1 752 672 pips)
Общий убыток:
-2 259.70 EUR (1 603 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (61.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
254.32 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
77.39%
Макс. загрузка депозита:
45.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
167 (50.76%)
Коротких трейдов:
162 (49.24%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-3.21 EUR
Средняя прибыль:
6.44 EUR
Средний убыток:
-15.91 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-1 084.12 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 084.12 EUR (17)
Прирост в месяц:
-22.49%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 170.81 EUR
Максимальная:
1 381.47 EUR (26.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.65% (1 379.47 EUR)
По эквити:
11.06% (487.28 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|98
|XAUUSD
|51
|USTEC
|19
|AUDCAD
|16
|EURUSD
|15
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|11
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|10
|DE40
|9
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|8
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|AUDSGD
|5
|US30
|4
|EURCHF
|4
|CADJPY
|4
|GBPCHF
|3
|EURJPY
|2
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|US500
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|45
|XAUUSD
|182
|USTEC
|-1.2K
|AUDCAD
|29
|EURUSD
|-34
|EURAUD
|-68
|AUDUSD
|-23
|EURCAD
|37
|GBPCAD
|80
|DE40
|-53
|GBPUSD
|36
|EURGBP
|13
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|-147
|NZDCAD
|6
|GBPNZD
|68
|AUDSGD
|-31
|US30
|-64
|EURCHF
|-61
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|17
|EURJPY
|24
|EURNZD
|7
|GBPAUD
|-7
|AUDCHF
|-28
|US500
|15
|GBPJPY
|-6
|CHFJPY
|-10
|AUDJPY
|-9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|308K
|XAUUSD
|-6.7K
|USTEC
|-129K
|AUDCAD
|2.2K
|EURUSD
|-861
|EURAUD
|-6.5K
|AUDUSD
|-1K
|EURCAD
|2.4K
|GBPCAD
|3.2K
|DE40
|-17K
|GBPUSD
|2.4K
|EURGBP
|450
|NZDUSD
|689
|USDCAD
|-9.1K
|NZDCAD
|437
|GBPNZD
|3.1K
|AUDSGD
|-1.9K
|US30
|-55K
|EURCHF
|-1.3K
|CADJPY
|140
|GBPCHF
|336
|EURJPY
|207
|EURNZD
|528
|GBPAUD
|-1.3K
|AUDCHF
|-1.1K
|US500
|1.2K
|GBPJPY
|-276
|CHFJPY
|-717
|AUDJPY
|-1.3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +172.89 EUR
Худший трейд: -113 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +61.52 EUR
Макс. убыток в серии: -1 084.12 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.80 × 132
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
FusionMarkets-Live
|8.59 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
Coinexx-Live
|14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
FxPro-MT5
|16.52 × 50
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
Earnex-Trade
|27.05 × 248
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.
This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.
If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
