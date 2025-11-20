СигналыРазделы
Mateusz Winter

Mindful Markets FX

Mateusz Winter
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -21%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
187 (56.83%)
Убыточных трейдов:
142 (43.16%)
Лучший трейд:
172.89 EUR
Худший трейд:
-112.62 EUR
Общая прибыль:
1 205.10 EUR (1 752 672 pips)
Общий убыток:
-2 259.70 EUR (1 603 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (61.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
254.32 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
77.39%
Макс. загрузка депозита:
45.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
167 (50.76%)
Коротких трейдов:
162 (49.24%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-3.21 EUR
Средняя прибыль:
6.44 EUR
Средний убыток:
-15.91 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-1 084.12 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 084.12 EUR (17)
Прирост в месяц:
-22.49%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 170.81 EUR
Максимальная:
1 381.47 EUR (26.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.65% (1 379.47 EUR)
По эквити:
11.06% (487.28 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 98
XAUUSD 51
USTEC 19
AUDCAD 16
EURUSD 15
EURAUD 14
AUDUSD 11
EURCAD 11
GBPCAD 10
DE40 9
GBPUSD 9
EURGBP 8
NZDUSD 7
USDCAD 6
NZDCAD 6
GBPNZD 5
AUDSGD 5
US30 4
EURCHF 4
CADJPY 4
GBPCHF 3
EURJPY 2
EURNZD 2
GBPAUD 2
AUDCHF 2
US500 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 45
XAUUSD 182
USTEC -1.2K
AUDCAD 29
EURUSD -34
EURAUD -68
AUDUSD -23
EURCAD 37
GBPCAD 80
DE40 -53
GBPUSD 36
EURGBP 13
NZDUSD 14
USDCAD -147
NZDCAD 6
GBPNZD 68
AUDSGD -31
US30 -64
EURCHF -61
CADJPY 1
GBPCHF 17
EURJPY 24
EURNZD 7
GBPAUD -7
AUDCHF -28
US500 15
GBPJPY -6
CHFJPY -10
AUDJPY -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 308K
XAUUSD -6.7K
USTEC -129K
AUDCAD 2.2K
EURUSD -861
EURAUD -6.5K
AUDUSD -1K
EURCAD 2.4K
GBPCAD 3.2K
DE40 -17K
GBPUSD 2.4K
EURGBP 450
NZDUSD 689
USDCAD -9.1K
NZDCAD 437
GBPNZD 3.1K
AUDSGD -1.9K
US30 -55K
EURCHF -1.3K
CADJPY 140
GBPCHF 336
EURJPY 207
EURNZD 528
GBPAUD -1.3K
AUDCHF -1.1K
US500 1.2K
GBPJPY -276
CHFJPY -717
AUDJPY -1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +172.89 EUR
Худший трейд: -113 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +61.52 EUR
Макс. убыток в серии: -1 084.12 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.59 × 116
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
This is a live account using algorithms using for trading a live account in real conditions.

This trading is automated with an aim to manage risk and grow an account.

If you wish to get more information as to how you can have capital managed for long term growth, please visit: www.mindfulmarketsfx.com
Нет отзывов
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 08:59
Share of trading days is too low
2025.11.20 06:49
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 06:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.20 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mindful Markets FX
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
4K
EUR
5
70%
329
56%
77%
0.53
-3.21
EUR
27%
1:500
Копировать

