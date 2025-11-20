SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AIXAUUSD
Kai Ming Lee

AIXAUUSD

Kai Ming Lee
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
0%
LirunexLimited-Live-MT5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
53 (86.88%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (13.11%)
En iyi işlem:
6.22 USD
En kötü işlem:
-31.46 USD
Brüt kâr:
242.05 USD (23 998 pips)
Brüt zarar:
-213.05 USD (21 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (80.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.56 USD (17)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
26 (42.62%)
Satış işlemleri:
35 (57.38%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
4.57 USD
Ortalama zarar:
-26.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-59.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.45 USD (2)
Aylık büyüme:
84.55%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.17 USD
Maksimum:
95.31 USD (61.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.std 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.std 29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.std 2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.22 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LirunexLimited-Live-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
