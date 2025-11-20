- Büyüme
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
53 (86.88%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (13.11%)
En iyi işlem:
6.22 USD
En kötü işlem:
-31.46 USD
Brüt kâr:
242.05 USD (23 998 pips)
Brüt zarar:
-213.05 USD (21 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (80.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.56 USD (17)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
26 (42.62%)
Satış işlemleri:
35 (57.38%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
4.57 USD
Ortalama zarar:
-26.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-59.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.45 USD (2)
Aylık büyüme:
84.55%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.17 USD
Maksimum:
95.31 USD (61.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.std
|29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.std
|2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.22 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LirunexLimited-Live-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
