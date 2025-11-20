SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AIXAUUSD
Kai Ming Lee

AIXAUUSD

Kai Ming Lee
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
0%
LirunexLimited-Live-MT5
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
53 (86.88%)
Perte trades:
8 (13.11%)
Meilleure transaction:
6.22 USD
Pire transaction:
-31.46 USD
Bénéfice brut:
242.05 USD (23 998 pips)
Perte brute:
-213.05 USD (21 368 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (80.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.56 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
26 (42.62%)
Courts trades:
35 (57.38%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
4.57 USD
Perte moyenne:
-26.63 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-59.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.45 USD (2)
Croissance mensuelle:
84.55%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
84.17 USD
Maximal:
95.31 USD (61.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.std 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.std 29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.std 2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.22 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +80.56 USD
Perte consécutive maximale: -59.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LirunexLimited-Live-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire