Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
75 (88.23%)
Убыточных трейдов:
10 (11.76%)
Лучший трейд:
15.12 USD
Худший трейд:
-91.32 USD
Общая прибыль:
453.74 USD (33 895 pips)
Общий убыток:
-392.63 USD (27 354 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (228.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
228.32 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
4.20%
Макс. загрузка депозита:
53.95%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
35 (41.18%)
Коротких трейдов:
50 (58.82%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
6.05 USD
Средний убыток:
-39.26 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-59.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.32 USD (1)
Прирост в месяц:
-5.35%
Годовой прогноз:
-64.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.17 USD
Максимальная:
137.61 USD (43.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.83% (95.31 USD)
По эквити:
31.38% (57.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.std
|61
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.std
|6.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Лучший трейд: +15.12 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +228.32 USD
Макс. убыток в серии: -59.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LirunexLimited-Live-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
20
100%
85
88%
4%
1.15
0.72
USD
USD
62%
1:200