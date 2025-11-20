СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD_Only
Kai Ming Lee

XAUUSD_Only

Kai Ming Lee
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
LirunexLimited-Live-MT5
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
75 (88.23%)
Убыточных трейдов:
10 (11.76%)
Лучший трейд:
15.12 USD
Худший трейд:
-91.32 USD
Общая прибыль:
453.74 USD (33 895 pips)
Общий убыток:
-392.63 USD (27 354 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (228.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
228.32 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
4.20%
Макс. загрузка депозита:
53.95%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
35 (41.18%)
Коротких трейдов:
50 (58.82%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
6.05 USD
Средний убыток:
-39.26 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-59.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.32 USD (1)
Прирост в месяц:
-5.35%
Годовой прогноз:
-64.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.17 USD
Максимальная:
137.61 USD (43.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.83% (95.31 USD)
По эквити:
31.38% (57.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.std 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.std 61
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.std 6.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.12 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +228.32 USD
Макс. убыток в серии: -59.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LirunexLimited-Live-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD_Only
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
204
USD
20
100%
85
88%
4%
1.15
0.72
USD
62%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.