Kai Ming Lee

XAUUSD_Only

Kai Ming Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 43%
LirunexLimited-Live-MT5
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
85
Gewinntrades:
75 (88.23%)
Verlusttrades:
10 (11.76%)
Bester Trade:
15.12 USD
Schlechtester Trade:
-91.32 USD
Bruttoprofit:
453.74 USD (33 895 pips)
Bruttoverlust:
-392.63 USD (27 354 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (228.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
228.32 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
4.20%
Max deposit load:
53.95%
Letzter Trade:
22 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.44
Long-Positionen:
35 (41.18%)
Short-Positionen:
50 (58.82%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-59.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-91.32 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-5.35%
Jahresprognose:
-64.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
84.17 USD
Maximaler:
137.61 USD (43.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.83% (95.31 USD)
Kapital:
31.38% (57.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.std 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.std 61
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.std 6.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.12 USD
Schlechtester Trade: -91 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +228.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -59.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LirunexLimited-Live-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
A large drawdown may occur on the account again
XAUUSD_Only
30 USD pro Monat
43%
0
0
USD
204
USD
20
100%
85
88%
4%
1.15
0.72
USD
62%
1:200
Kopieren

