- 자본
- 축소
트레이드:
89
이익 거래:
78 (87.64%)
손실 거래:
11 (12.36%)
최고의 거래:
16.74 USD
최악의 거래:
-92.70 USD
총 수익:
496.29 USD (35 375 pips)
총 손실:
-485.33 USD (30 444 pips)
연속 최대 이익:
34 (228.32 USD)
연속 최대 이익:
228.32 USD (34)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
4.20%
최대 입금량:
92.06%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.05
롱(주식매수):
38 (42.70%)
숏(주식차입매도):
51 (57.30%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.12 USD
평균 이익:
6.36 USD
평균 손실:
-44.12 USD
연속 최대 손실:
2 (-59.45 USD)
연속 최대 손실:
-92.70 USD (1)
월별 성장률:
-42.57%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
84.17 USD
최대한의:
208.35 USD (65.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.16% (208.35 USD)
자본금별:
38.04% (77.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.std
|11
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.std
|4.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LirunexLimited-Live-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
