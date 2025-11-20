시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / XAUUSD_Only
Kai Ming Lee

XAUUSD_Only

Kai Ming Lee
0 리뷰
안정성
21
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 8%
LirunexLimited-Live-MT5
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
89
이익 거래:
78 (87.64%)
손실 거래:
11 (12.36%)
최고의 거래:
16.74 USD
최악의 거래:
-92.70 USD
총 수익:
496.29 USD (35 375 pips)
총 손실:
-485.33 USD (30 444 pips)
연속 최대 이익:
34 (228.32 USD)
연속 최대 이익:
228.32 USD (34)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
4.20%
최대 입금량:
92.06%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.05
롱(주식매수):
38 (42.70%)
숏(주식차입매도):
51 (57.30%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.12 USD
평균 이익:
6.36 USD
평균 손실:
-44.12 USD
연속 최대 손실:
2 (-59.45 USD)
연속 최대 손실:
-92.70 USD (1)
월별 성장률:
-42.57%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
84.17 USD
최대한의:
208.35 USD (65.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.16% (208.35 USD)
자본금별:
38.04% (77.64 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.std 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.std 11
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.std 4.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.74 USD
최악의 거래: -93 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +228.32 USD
연속 최대 손실: -59.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LirunexLimited-Live-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.04 23:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
A large drawdown may occur on the account again
