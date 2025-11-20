- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
75 (88.23%)
Negociações com perda:
10 (11.76%)
Melhor negociação:
15.12 USD
Pior negociação:
-91.32 USD
Lucro bruto:
453.74 USD (33 895 pips)
Perda bruta:
-392.63 USD (27 354 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (228.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
228.32 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
4.20%
Depósito máximo carregado:
53.95%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
35 (41.18%)
Negociações curtas:
50 (58.82%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
6.05 USD
Perda média:
-39.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-59.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-91.32 USD (1)
Crescimento mensal:
-5.35%
Previsão anual:
-64.88%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
84.17 USD
Máximo:
137.61 USD (43.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.83% (95.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.38% (57.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.std
|61
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.std
|6.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.12 USD
Pior negociação: -91 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +228.32 USD
Máxima perda consecutiva: -59.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LirunexLimited-Live-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
43%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
20
100%
85
88%
4%
1.15
0.72
USD
USD
62%
1:200