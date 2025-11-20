SinaisSeções
Kai Ming Lee

XAUUSD_Only

Kai Ming Lee
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 43%
LirunexLimited-Live-MT5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
75 (88.23%)
Negociações com perda:
10 (11.76%)
Melhor negociação:
15.12 USD
Pior negociação:
-91.32 USD
Lucro bruto:
453.74 USD (33 895 pips)
Perda bruta:
-392.63 USD (27 354 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (228.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
228.32 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
4.20%
Depósito máximo carregado:
53.95%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
35 (41.18%)
Negociações curtas:
50 (58.82%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
6.05 USD
Perda média:
-39.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-59.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-91.32 USD (1)
Crescimento mensal:
-5.35%
Previsão anual:
-64.88%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
84.17 USD
Máximo:
137.61 USD (43.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.83% (95.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.38% (57.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.std 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.std 61
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.std 6.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.12 USD
Pior negociação: -91 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +228.32 USD
Máxima perda consecutiva: -59.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LirunexLimited-Live-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 17:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
A large drawdown may occur on the account again
