Trade:
61
Profit Trade:
53 (86.88%)
Loss Trade:
8 (13.11%)
Best Trade:
6.22 USD
Worst Trade:
-31.46 USD
Profitto lordo:
242.05 USD (23 998 pips)
Perdita lorda:
-213.05 USD (21 368 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (80.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.56 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
26 (42.62%)
Short Trade:
35 (57.38%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
4.57 USD
Perdita media:
-26.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-59.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.45 USD (2)
Crescita mensile:
84.55%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
84.17 USD
Massimale:
95.31 USD (61.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.std
|29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.std
|2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.22 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.56 USD
Massima perdita consecutiva: -59.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LirunexLimited-Live-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
