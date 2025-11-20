- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
85
利益トレード:
75 (88.23%)
損失トレード:
10 (11.76%)
ベストトレード:
15.12 USD
最悪のトレード:
-91.32 USD
総利益:
453.74 USD (33 895 pips)
総損失:
-392.63 USD (27 354 pips)
最大連続の勝ち:
34 (228.32 USD)
最大連続利益:
228.32 USD (34)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
4.20%
最大入金額:
53.95%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
35 (41.18%)
短いトレード:
50 (58.82%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
6.05 USD
平均損失:
-39.26 USD
最大連続の負け:
2 (-59.45 USD)
最大連続損失:
-91.32 USD (1)
月間成長:
-5.35%
年間予想:
-64.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
84.17 USD
最大の:
137.61 USD (43.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.83% (95.31 USD)
エクイティによる:
31.38% (57.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.std
|61
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.std
|6.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.12 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +228.32 USD
最大連続損失: -59.45 USD
