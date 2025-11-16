SinyallerBölümler
Pouya Kazempour Dehkordi

Pouya

Pouya Kazempour Dehkordi
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
En iyi işlem:
10.16 USD
En kötü işlem:
-10.30 USD
Brüt kâr:
78.96 USD (7 177 pips)
Brüt zarar:
-35.64 USD (2 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (20.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.01 USD (3)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
3.76
Alış işlemleri:
9 (50.00%)
Satış işlemleri:
9 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
8.77 USD
Ortalama zarar:
-3.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.78 USD (3)
Aylık büyüme:
8.66%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.50 USD
Maksimum:
11.53 USD (2.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-E 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-E 43
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-E 5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.16 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
