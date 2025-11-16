- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (50.00%)
En iyi işlem:
10.16 USD
En kötü işlem:
-10.30 USD
Brüt kâr:
78.96 USD (7 177 pips)
Brüt zarar:
-35.64 USD (2 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (20.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.01 USD (3)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
3.76
Alış işlemleri:
9 (50.00%)
Satış işlemleri:
9 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
8.77 USD
Ortalama zarar:
-3.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.78 USD (3)
Aylık büyüme:
8.66%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.50 USD
Maksimum:
11.53 USD (2.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-E
|43
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-E
|5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.16 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok