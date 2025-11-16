- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
9 (50.00%)
Loss Trade:
9 (50.00%)
Best Trade:
10.16 USD
Worst Trade:
-10.30 USD
Profitto lordo:
78.96 USD (7 177 pips)
Perdita lorda:
-35.64 USD (2 182 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (20.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.01 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
3.76
Long Trade:
9 (50.00%)
Short Trade:
9 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
2.41 USD
Profitto medio:
8.77 USD
Perdita media:
-3.96 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.78 USD (3)
Crescita mensile:
8.66%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.50 USD
Massimale:
11.53 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-E
|43
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-E
|5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.16 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.01 USD
Massima perdita consecutiva: -10.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
