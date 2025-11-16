SignaleKategorien
Pouya Kazempour Dehkordi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
76
Gewinntrades:
32 (42.10%)
Verlusttrades:
44 (57.89%)
Bester Trade:
14.69 USD
Schlechtester Trade:
-11.39 USD
Bruttoprofit:
288.63 USD (28 716 pips)
Bruttoverlust:
-253.79 USD (21 666 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (20.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.01 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
9.38%
Max deposit load:
3.26%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
40 (52.63%)
Short-Positionen:
36 (47.37%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-32.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-32.81 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-1.12%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.50 USD
Maximaler:
59.16 USD (10.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.25% (58.99 USD)
Kapital:
2.28% (12.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-E 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-E 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-E 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.69 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrime-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
