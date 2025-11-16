- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
32 (42.10%)
損失トレード:
44 (57.89%)
ベストトレード:
14.69 USD
最悪のトレード:
-11.39 USD
総利益:
288.63 USD (28 716 pips)
総損失:
-253.79 USD (21 666 pips)
最大連続の勝ち:
3 (20.01 USD)
最大連続利益:
20.01 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
9.38%
最大入金額:
3.26%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
40 (52.63%)
短いトレード:
36 (47.37%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
9.02 USD
平均損失:
-5.77 USD
最大連続の負け:
5 (-32.81 USD)
最大連続損失:
-32.81 USD (5)
月間成長:
-1.12%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.50 USD
最大の:
59.16 USD (10.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.25% (58.99 USD)
エクイティによる:
2.28% (12.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-E
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-E
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.69 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +20.01 USD
最大連続損失: -32.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
