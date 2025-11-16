シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Goldxx_1
Pouya Kazempour Dehkordi

Goldxx_1

Pouya Kazempour Dehkordi
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
FortunePrime-Live2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
32 (42.10%)
損失トレード:
44 (57.89%)
ベストトレード:
14.69 USD
最悪のトレード:
-11.39 USD
総利益:
288.63 USD (28 716 pips)
総損失:
-253.79 USD (21 666 pips)
最大連続の勝ち:
3 (20.01 USD)
最大連続利益:
20.01 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
9.38%
最大入金額:
3.26%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
40 (52.63%)
短いトレード:
36 (47.37%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
9.02 USD
平均損失:
-5.77 USD
最大連続の負け:
5 (-32.81 USD)
最大連続損失:
-32.81 USD (5)
月間成長:
-1.12%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.50 USD
最大の:
59.16 USD (10.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.25% (58.99 USD)
エクイティによる:
2.28% (12.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-E 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-E 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-E 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.69 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +20.01 USD
最大連続損失: -32.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
