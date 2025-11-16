SeñalesSecciones
Pouya Kazempour Dehkordi

Goldxx_1

0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 7%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
76
Transacciones Rentables:
32 (42.10%)
Transacciones Irrentables:
44 (57.89%)
Mejor transacción:
14.69 USD
Peor transacción:
-11.39 USD
Beneficio Bruto:
288.63 USD (28 716 pips)
Pérdidas Brutas:
-253.79 USD (21 666 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (20.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.01 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
9.38%
Carga máxima del depósito:
3.26%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
40 (52.63%)
Transacciones Cortas:
36 (47.37%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.46 USD
Beneficio medio:
9.02 USD
Pérdidas medias:
-5.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-32.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.81 USD (5)
Crecimiento al mes:
-1.12%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.50 USD
Máxima:
59.16 USD (10.28%)
Reducción relativa:
De balance:
10.25% (58.99 USD)
De fondos:
2.28% (12.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-E 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-E 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-E 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrime-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
