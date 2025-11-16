- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
32 (42.10%)
Negociações com perda:
44 (57.89%)
Melhor negociação:
14.69 USD
Pior negociação:
-11.39 USD
Lucro bruto:
288.63 USD (28 716 pips)
Perda bruta:
-253.79 USD (21 666 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (20.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.01 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
9.38%
Depósito máximo carregado:
3.26%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
40 (52.63%)
Negociações curtas:
36 (47.37%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
9.02 USD
Perda média:
-5.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-32.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.81 USD (5)
Crescimento mensal:
-1.12%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.50 USD
Máximo:
59.16 USD (10.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.25% (58.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.28% (12.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-E
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-E
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.69 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +20.01 USD
Máxima perda consecutiva: -32.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
