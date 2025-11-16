SinaisSeções
Pouya Kazempour Dehkordi

Goldxx_1

Pouya Kazempour Dehkordi
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
32 (42.10%)
Negociações com perda:
44 (57.89%)
Melhor negociação:
14.69 USD
Pior negociação:
-11.39 USD
Lucro bruto:
288.63 USD (28 716 pips)
Perda bruta:
-253.79 USD (21 666 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (20.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.01 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
9.38%
Depósito máximo carregado:
3.26%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
40 (52.63%)
Negociações curtas:
36 (47.37%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
9.02 USD
Perda média:
-5.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-32.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.81 USD (5)
Crescimento mensal:
-1.12%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.50 USD
Máximo:
59.16 USD (10.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.25% (58.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.28% (12.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-E 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-E 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-E 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.69 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +20.01 USD
Máxima perda consecutiva: -32.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Goldxx_1
30 USD por mês
7%
0
0
USD
535
USD
9
93%
76
42%
9%
1.13
0.46
USD
10%
1:500
Copiar

