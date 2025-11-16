- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
32 (42.10%)
亏损交易:
44 (57.89%)
最好交易:
14.69 USD
最差交易:
-11.39 USD
毛利:
288.63 USD (28 716 pips)
毛利亏损:
-253.79 USD (21 666 pips)
最大连续赢利:
3 (20.01 USD)
最大连续盈利:
20.01 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
9.38%
最大入金加载:
3.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.59
长期交易:
40 (52.63%)
短期交易:
36 (47.37%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
9.02 USD
平均损失:
-5.77 USD
最大连续失误:
5 (-32.81 USD)
最大连续亏损:
-32.81 USD (5)
每月增长:
-1.12%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
7.50 USD
最大值:
59.16 USD (10.28%)
相对跌幅:
结余:
10.25% (58.99 USD)
净值:
2.28% (12.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-E
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-E
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.69 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +20.01 USD
最大连续亏损: -32.81 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
535
USD
USD
9
93%
76
42%
9%
1.13
0.46
USD
USD
10%
1:500