信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Goldxx_1
Pouya Kazempour Dehkordi

Goldxx_1

Pouya Kazempour Dehkordi
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 7%
FortunePrime-Live2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
76
盈利交易:
32 (42.10%)
亏损交易:
44 (57.89%)
最好交易:
14.69 USD
最差交易:
-11.39 USD
毛利:
288.63 USD (28 716 pips)
毛利亏损:
-253.79 USD (21 666 pips)
最大连续赢利:
3 (20.01 USD)
最大连续盈利:
20.01 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
9.38%
最大入金加载:
3.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.59
长期交易:
40 (52.63%)
短期交易:
36 (47.37%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
9.02 USD
平均损失:
-5.77 USD
最大连续失误:
5 (-32.81 USD)
最大连续亏损:
-32.81 USD (5)
每月增长:
-1.12%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
7.50 USD
最大值:
59.16 USD (10.28%)
相对跌幅:
结余:
10.25% (58.99 USD)
净值:
2.28% (12.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-E 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-E 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-E 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.69 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +20.01 USD
最大连续亏损: -32.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Goldxx_1
每月30 USD
7%
0
0
USD
535
USD
9
93%
76
42%
9%
1.13
0.46
USD
10%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载