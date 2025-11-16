- 자본
- 축소
트레이드:
80
이익 거래:
35 (43.75%)
손실 거래:
45 (56.25%)
최고의 거래:
14.69 USD
최악의 거래:
-12.97 USD
총 수익:
319.70 USD (31 898 pips)
총 손실:
-267.76 USD (22 938 pips)
연속 최대 이익:
3 (31.07 USD)
연속 최대 이익:
31.07 USD (3)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
7.63%
최대 입금량:
3.26%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.88
롱(주식매수):
44 (55.00%)
숏(주식차입매도):
36 (45.00%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
0.65 USD
평균 이익:
9.13 USD
평균 손실:
-5.95 USD
연속 최대 손실:
5 (-32.81 USD)
연속 최대 손실:
-32.81 USD (5)
월별 성장률:
0.08%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.50 USD
최대한의:
59.16 USD (10.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.25% (58.99 USD)
자본금별:
2.28% (12.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-E
|52
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-E
|9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.69 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +31.07 USD
연속 최대 손실: -32.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrime-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
552
USD
USD
11
93%
80
43%
8%
1.19
0.65
USD
USD
10%
1:500