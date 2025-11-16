СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Goldxx_1
Pouya Kazempour Dehkordi

Goldxx_1

Pouya Kazempour Dehkordi
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
FortunePrime-Live2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
32 (42.10%)
Убыточных трейдов:
44 (57.89%)
Лучший трейд:
14.69 USD
Худший трейд:
-11.39 USD
Общая прибыль:
288.63 USD (28 716 pips)
Общий убыток:
-253.79 USD (21 666 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (20.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.01 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
9.38%
Макс. загрузка депозита:
3.26%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
40 (52.63%)
Коротких трейдов:
36 (47.37%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
9.02 USD
Средний убыток:
-5.77 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.81 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.12%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.50 USD
Максимальная:
59.16 USD (10.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.25% (58.99 USD)
По эквити:
2.28% (12.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-E 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-E 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-E 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.69 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +20.01 USD
Макс. убыток в серии: -32.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Goldxx_1
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
535
USD
9
93%
76
42%
9%
1.13
0.46
USD
10%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.