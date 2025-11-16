- Прирост
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
32 (42.10%)
Убыточных трейдов:
44 (57.89%)
Лучший трейд:
14.69 USD
Худший трейд:
-11.39 USD
Общая прибыль:
288.63 USD (28 716 pips)
Общий убыток:
-253.79 USD (21 666 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (20.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.01 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
9.38%
Макс. загрузка депозита:
3.26%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
40 (52.63%)
Коротких трейдов:
36 (47.37%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
9.02 USD
Средний убыток:
-5.77 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.81 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.12%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.50 USD
Максимальная:
59.16 USD (10.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.25% (58.99 USD)
По эквити:
2.28% (12.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-E
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-E
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
