Jhony Ferney Pacheco Parra

FDZ IVJ

Jhony Ferney Pacheco Parra
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
25.04 USD
En kötü işlem:
-1.61 USD
Brüt kâr:
109.43 USD (2 399 pips)
Brüt zarar:
-2.74 USD (83 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (68.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.31 USD (6)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
33.44%
Maks. mevduat yükü:
38.12%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
66.27
Alış işlemleri:
8 (61.54%)
Satış işlemleri:
5 (38.46%)
Kâr faktörü:
39.94
Beklenen getiri:
8.21 USD
Ortalama kâr:
9.95 USD
Ortalama zarar:
-1.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.61 USD (1)
Aylık büyüme:
3.91%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.61 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (1.61 USD)
Varlığa göre:
2.70% (71.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 10
CADJPY 1
CHFJPY 1
USDCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 73
CADJPY 10
CHFJPY 2
USDCHF 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.7K
CADJPY 370
CHFJPY 73
USDCHF 173
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.04 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
OrtegaCapital-Server
0.22 × 126
ICMarkets-Live07
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 34
RoboForex-ECN-2
0.38 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.50 × 102
ICMarkets-Live06
0.65 × 72
ICMarkets-Live09
0.70 × 43
ICMarkets-Live04
0.76 × 38
FXChoice-Pro Live
0.78 × 9
FusionMarkets-Demo
0.80 × 89
AudentiaCapital-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
AxiTrader-US07-Live
0.86 × 7
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
JAFX-Real3
1.33 × 3
AxiTrader-US09-Live
1.41 × 17
111 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 12:44
Share of trading days is too low
2025.11.18 12:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 13:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 13:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 23:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.