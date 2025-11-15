- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
11 (84.61%)
Transacciones Irrentables:
2 (15.38%)
Mejor transacción:
25.04 USD
Peor transacción:
-1.61 USD
Beneficio Bruto:
109.43 USD (2 399 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.74 USD (83 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (68.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.31 USD (6)
Ratio de Sharpe:
1.01
Actividad comercial:
33.44%
Carga máxima del depósito:
38.12%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
66.27
Transacciones Largas:
8 (61.54%)
Transacciones Cortas:
5 (38.46%)
Factor de Beneficio:
39.94
Beneficio Esperado:
8.21 USD
Beneficio medio:
9.95 USD
Pérdidas medias:
-1.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.61 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.91%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.61 USD (0.06%)
Reducción relativa:
De balance:
0.06% (1.61 USD)
De fondos:
2.70% (71.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|73
|CADJPY
|10
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.7K
|CADJPY
|370
|CHFJPY
|73
|USDCHF
|173
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +25.04 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +68.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 126
|
ICMarkets-Live07
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 34
|
RoboForex-ECN-2
|0.38 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.50 × 102
|
ICMarkets-Live06
|0.65 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.70 × 43
|
ICMarkets-Live04
|0.76 × 38
|
FXChoice-Pro Live
|0.78 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.80 × 89
|
AudentiaCapital-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.86 × 7
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
JAFX-Real3
|1.33 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|1.41 × 17
otros 111...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
6
84%
13
84%
33%
39.93
8.21
USD
USD
3%
1:200