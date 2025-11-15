- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
25.04 USD
Worst Trade:
-1.61 USD
Profitto lordo:
109.43 USD (2 399 pips)
Perdita lorda:
-2.74 USD (83 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (68.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.31 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
33.44%
Massimo carico di deposito:
38.12%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
66.27
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
39.94
Profitto previsto:
8.21 USD
Profitto medio:
9.95 USD
Perdita media:
-1.37 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.61 USD (1)
Crescita mensile:
3.91%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.61 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (1.61 USD)
Per equità:
2.70% (71.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|73
|CADJPY
|10
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.7K
|CADJPY
|370
|CHFJPY
|73
|USDCHF
|173
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.04 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 126
|
ICMarkets-Live07
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 34
|
RoboForex-ECN-2
|0.38 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.50 × 102
|
ICMarkets-Live06
|0.65 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.70 × 43
|
ICMarkets-Live04
|0.76 × 38
|
FXChoice-Pro Live
|0.78 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.80 × 89
|
AudentiaCapital-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.86 × 7
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
JAFX-Real3
|1.33 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|1.41 × 17
