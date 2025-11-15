СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FDZ IVJ
Jhony Ferney Pacheco Parra

FDZ IVJ

Jhony Ferney Pacheco Parra
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
25.04 USD
Худший трейд:
-1.61 USD
Общая прибыль:
109.43 USD (2 399 pips)
Общий убыток:
-2.74 USD (83 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (68.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.31 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
33.44%
Макс. загрузка депозита:
38.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
66.27
Длинных трейдов:
8 (61.54%)
Коротких трейдов:
5 (38.46%)
Профит фактор:
39.94
Мат. ожидание:
8.21 USD
Средняя прибыль:
9.95 USD
Средний убыток:
-1.37 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.61 USD (1)
Прирост в месяц:
3.91%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.61 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.06% (1.61 USD)
По эквити:
2.70% (71.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 10
CADJPY 1
CHFJPY 1
USDCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 73
CADJPY 10
CHFJPY 2
USDCHF 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.7K
CADJPY 370
CHFJPY 73
USDCHF 173
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.04 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +68.31 USD
Макс. убыток в серии: -1.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
OrtegaCapital-Server
0.22 × 126
ICMarkets-Live07
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 34
RoboForex-ECN-2
0.38 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.50 × 102
ICMarkets-Live06
0.65 × 72
ICMarkets-Live09
0.70 × 43
ICMarkets-Live04
0.76 × 38
FXChoice-Pro Live
0.78 × 9
FusionMarkets-Demo
0.80 × 89
AudentiaCapital-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
AxiTrader-US07-Live
0.86 × 7
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
JAFX-Real3
1.33 × 3
AxiTrader-US09-Live
1.41 × 17
еще 111...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 12:44
Share of trading days is too low
2025.11.18 12:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 13:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 13:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 23:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FDZ IVJ
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
2.7K
USD
6
84%
13
84%
33%
39.93
8.21
USD
3%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.