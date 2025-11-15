- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
25.04 USD
Худший трейд:
-1.61 USD
Общая прибыль:
109.43 USD (2 399 pips)
Общий убыток:
-2.74 USD (83 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (68.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.31 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
33.44%
Макс. загрузка депозита:
38.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
66.27
Длинных трейдов:
8 (61.54%)
Коротких трейдов:
5 (38.46%)
Профит фактор:
39.94
Мат. ожидание:
8.21 USD
Средняя прибыль:
9.95 USD
Средний убыток:
-1.37 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.61 USD (1)
Прирост в месяц:
3.91%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.61 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.06% (1.61 USD)
По эквити:
2.70% (71.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|73
|CADJPY
|10
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.7K
|CADJPY
|370
|CHFJPY
|73
|USDCHF
|173
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.04 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +68.31 USD
Макс. убыток в серии: -1.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 126
|
ICMarkets-Live07
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 34
|
RoboForex-ECN-2
|0.38 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.50 × 102
|
ICMarkets-Live06
|0.65 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.70 × 43
|
ICMarkets-Live04
|0.76 × 38
|
FXChoice-Pro Live
|0.78 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.80 × 89
|
AudentiaCapital-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.86 × 7
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
JAFX-Real3
|1.33 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|1.41 × 17
еще 111...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
6
84%
13
84%
33%
39.93
8.21
USD
USD
3%
1:200