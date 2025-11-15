- 成長
トレード:
13
利益トレード:
11 (84.61%)
損失トレード:
2 (15.38%)
ベストトレード:
25.04 USD
最悪のトレード:
-1.61 USD
総利益:
109.43 USD (2 399 pips)
総損失:
-2.74 USD (83 pips)
最大連続の勝ち:
6 (68.31 USD)
最大連続利益:
68.31 USD (6)
シャープレシオ:
1.01
取引アクティビティ:
33.44%
最大入金額:
38.12%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
66.27
長いトレード:
8 (61.54%)
短いトレード:
5 (38.46%)
プロフィットファクター:
39.94
期待されたペイオフ:
8.21 USD
平均利益:
9.95 USD
平均損失:
-1.37 USD
最大連続の負け:
1 (-1.61 USD)
最大連続損失:
-1.61 USD (1)
月間成長:
3.91%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.61 USD (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.06% (1.61 USD)
エクイティによる:
2.70% (71.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|73
|CADJPY
|10
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.7K
|CADJPY
|370
|CHFJPY
|73
|USDCHF
|173
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.04 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +68.31 USD
最大連続損失: -1.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 126
|
ICMarkets-Live07
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 34
|
RoboForex-ECN-2
|0.38 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.50 × 102
|
ICMarkets-Live06
|0.65 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.70 × 43
|
ICMarkets-Live04
|0.76 × 38
|
FXChoice-Pro Live
|0.78 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.80 × 89
|
AudentiaCapital-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.86 × 7
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
JAFX-Real3
|1.33 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|1.41 × 17
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
6
84%
13
84%
33%
39.93
8.21
USD
USD
3%
1:200