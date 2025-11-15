- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
11 (84.61%)
亏损交易:
2 (15.38%)
最好交易:
25.04 USD
最差交易:
-1.61 USD
毛利:
109.43 USD (2 399 pips)
毛利亏损:
-2.74 USD (83 pips)
最大连续赢利:
6 (68.31 USD)
最大连续盈利:
68.31 USD (6)
夏普比率:
1.01
交易活动:
33.44%
最大入金加载:
38.12%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
66.27
长期交易:
8 (61.54%)
短期交易:
5 (38.46%)
利润因子:
39.94
预期回报:
8.21 USD
平均利润:
9.95 USD
平均损失:
-1.37 USD
最大连续失误:
1 (-1.61 USD)
最大连续亏损:
-1.61 USD (1)
每月增长:
3.91%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.61 USD (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.06% (1.61 USD)
净值:
2.70% (71.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|73
|CADJPY
|10
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|22
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.7K
|CADJPY
|370
|CHFJPY
|73
|USDCHF
|173
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.04 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +68.31 USD
最大连续亏损: -1.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
