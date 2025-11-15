- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
11 (84.61%)
Negociações com perda:
2 (15.38%)
Melhor negociação:
25.04 USD
Pior negociação:
-1.61 USD
Lucro bruto:
109.43 USD (2 399 pips)
Perda bruta:
-2.74 USD (83 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (68.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.31 USD (6)
Índice de Sharpe:
1.01
Atividade de negociação:
33.44%
Depósito máximo carregado:
38.12%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
66.27
Negociações longas:
8 (61.54%)
Negociações curtas:
5 (38.46%)
Fator de lucro:
39.94
Valor esperado:
8.21 USD
Lucro médio:
9.95 USD
Perda média:
-1.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.61 USD (1)
Crescimento mensal:
3.91%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.61 USD (0.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.06% (1.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.70% (71.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|73
|CADJPY
|10
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.7K
|CADJPY
|370
|CHFJPY
|73
|USDCHF
|173
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.04 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +68.31 USD
Máxima perda consecutiva: -1.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 126
|
ICMarkets-Live07
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 34
|
RoboForex-ECN-2
|0.38 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.50 × 102
|
ICMarkets-Live06
|0.65 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.70 × 43
|
ICMarkets-Live04
|0.76 × 38
|
FXChoice-Pro Live
|0.78 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.80 × 89
|
AudentiaCapital-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|0.86 × 7
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
JAFX-Real3
|1.33 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|1.41 × 17
