- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
1 139.11 USD
En kötü işlem:
-768.33 USD
Brüt kâr:
1 267.41 USD (1 230 pips)
Brüt zarar:
-2 409.56 USD (6 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 267.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 267.41 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
42.74%
Maks. mevduat yükü:
15.30%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-142.77 USD
Ortalama kâr:
422.47 USD
Ortalama zarar:
-481.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 359.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 359.30 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 142.15 USD
Maksimum:
2 374.85 USD (2.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.34% (2 371.15 USD)
Varlığa göre:
0.73% (722.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|GDAXI
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-1.9K
|GDAXI
|-342
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1K
|XAUUSD
|-6.2K
|GDAXI
|-425
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 139.11 USD
En kötü işlem: -768 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 267.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 359.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2224
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
3
100%
8
37%
43%
0.52
-142.77
USD
USD
2%
1:200