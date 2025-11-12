- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
21 (43.75%)
損失トレード:
27 (56.25%)
ベストトレード:
1 139.11 USD
最悪のトレード:
-768.33 USD
総利益:
7 733.60 USD (16 845 pips)
総損失:
-9 998.76 USD (28 102 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1 231.05 USD)
最大連続利益:
1 267.41 USD (3)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
65.09%
最大入金額:
21.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.64
長いトレード:
23 (47.92%)
短いトレード:
25 (52.08%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-47.19 USD
平均利益:
368.27 USD
平均損失:
-370.32 USD
最大連続の負け:
6 (-3 398.46 USD)
最大連続損失:
-3 398.46 USD (6)
月間成長:
-2.25%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 291.03 USD
最大の:
3 523.73 USD (3.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.37% (3 415.96 USD)
エクイティによる:
0.81% (796.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|EURUSD
|13
|GDAXI
|9
|GBPJPY
|5
|WS30
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-4K
|EURUSD
|-546
|GDAXI
|257
|GBPJPY
|241
|WS30
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-11K
|EURUSD
|1K
|GDAXI
|-148
|GBPJPY
|-1.4K
|WS30
|695
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 139.11 USD
最悪のトレード: -768 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 231.05 USD
最大連続損失: -3 398.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.70 × 2250
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.42 × 238
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
