シグナル / MetaTrader 5 / Up 100K
SERGIO ELIES VIDAL

Up 100K

SERGIO ELIES VIDAL
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
21 (43.75%)
損失トレード:
27 (56.25%)
ベストトレード:
1 139.11 USD
最悪のトレード:
-768.33 USD
総利益:
7 733.60 USD (16 845 pips)
総損失:
-9 998.76 USD (28 102 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1 231.05 USD)
最大連続利益:
1 267.41 USD (3)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
65.09%
最大入金額:
21.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.64
長いトレード:
23 (47.92%)
短いトレード:
25 (52.08%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-47.19 USD
平均利益:
368.27 USD
平均損失:
-370.32 USD
最大連続の負け:
6 (-3 398.46 USD)
最大連続損失:
-3 398.46 USD (6)
月間成長:
-2.25%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 291.03 USD
最大の:
3 523.73 USD (3.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.37% (3 415.96 USD)
エクイティによる:
0.81% (796.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 17
EURUSD 13
GDAXI 9
GBPJPY 5
WS30 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -4K
EURUSD -546
GDAXI 257
GBPJPY 241
WS30 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -11K
EURUSD 1K
GDAXI -148
GBPJPY -1.4K
WS30 695
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 139.11 USD
最悪のトレード: -768 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 231.05 USD
最大連続損失: -3 398.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.70 × 2250
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.42 × 238
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 16
15 より多く...
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Up 100K
30 USD/月
-2%
0
0
USD
98K
USD
6
95%
48
43%
65%
0.77
-47.19
USD
3%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください