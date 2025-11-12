信号部分
SERGIO ELIES VIDAL

Up 100K

SERGIO ELIES VIDAL
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -2%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
46
盈利交易:
20 (43.47%)
亏损交易:
26 (56.52%)
最好交易:
1 139.11 USD
最差交易:
-768.33 USD
毛利:
7 708.53 USD (16 826 pips)
毛利亏损:
-9 585.52 USD (26 984 pips)
最大连续赢利:
4 (1 231.05 USD)
最大连续盈利:
1 267.41 USD (3)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
65.09%
最大入金加载:
21.65%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.55
长期交易:
23 (50.00%)
短期交易:
23 (50.00%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-40.80 USD
平均利润:
385.43 USD
平均损失:
-368.67 USD
最大连续失误:
6 (-3 398.46 USD)
最大连续亏损:
-3 398.46 USD (6)
每月增长:
-1.86%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
2 186.96 USD
最大值:
3 419.66 USD (3.38%)
相对跌幅:
结余:
3.37% (3 415.96 USD)
净值:
0.75% (735.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 17
EURUSD 12
GDAXI 9
GBPJPY 4
WS30 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -4K
EURUSD -567
GDAXI 257
GBPJPY 652
WS30 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -11K
EURUSD 1K
GDAXI -148
GBPJPY -234
WS30 695
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 139.11 USD
最差交易: -768 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 231.05 USD
最大连续亏损: -3 398.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.70 × 2250
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.42 × 238
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 16
15 更多...
没有评论
2025.12.11 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 05:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 19:40
Share of trading days is too low
2025.11.14 19:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.14 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 20:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 20:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 20:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
