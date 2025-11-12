- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
20 (43.47%)
亏损交易:
26 (56.52%)
最好交易:
1 139.11 USD
最差交易:
-768.33 USD
毛利:
7 708.53 USD (16 826 pips)
毛利亏损:
-9 585.52 USD (26 984 pips)
最大连续赢利:
4 (1 231.05 USD)
最大连续盈利:
1 267.41 USD (3)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
65.09%
最大入金加载:
21.65%
最近交易:
23 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
15 小时
采收率:
-0.55
长期交易:
23 (50.00%)
短期交易:
23 (50.00%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-40.80 USD
平均利润:
385.43 USD
平均损失:
-368.67 USD
最大连续失误:
6 (-3 398.46 USD)
最大连续亏损:
-3 398.46 USD (6)
每月增长:
-1.86%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
2 186.96 USD
最大值:
3 419.66 USD (3.38%)
相对跌幅:
结余:
3.37% (3 415.96 USD)
净值:
0.75% (735.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|EURUSD
|12
|GDAXI
|9
|GBPJPY
|4
|WS30
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-4K
|EURUSD
|-567
|GDAXI
|257
|GBPJPY
|652
|WS30
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-11K
|EURUSD
|1K
|GDAXI
|-148
|GBPJPY
|-234
|WS30
|695
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 139.11 USD
最差交易: -768 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 231.05 USD
最大连续亏损: -3 398.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.70 × 2250
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.42 × 238
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
98K
USD
USD
6
95%
46
43%
65%
0.80
-40.80
USD
USD
3%
1:200