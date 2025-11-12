- 자본
- 축소
트레이드:
60
이익 거래:
27 (45.00%)
손실 거래:
33 (55.00%)
최고의 거래:
1 139.11 USD
최악의 거래:
-768.33 USD
총 수익:
9 307.10 USD (20 891 pips)
총 손실:
-12 316.88 USD (32 739 pips)
연속 최대 이익:
4 (1 231.05 USD)
연속 최대 이익:
1 267.41 USD (3)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
69.68%
최대 입금량:
21.86%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
-0.64
롱(주식매수):
29 (48.33%)
숏(주식차입매도):
31 (51.67%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-50.16 USD
평균 이익:
344.71 USD
평균 손실:
-373.24 USD
연속 최대 손실:
6 (-3 398.46 USD)
연속 최대 손실:
-3 398.46 USD (6)
월별 성장률:
-2.18%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 504.83 USD
최대한의:
4 737.53 USD (4.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.65% (4 706.80 USD)
자본금별:
0.81% (796.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|18
|GDAXI
|13
|GBPJPY
|6
|WS30
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-4K
|EURUSD
|-980
|GDAXI
|-174
|GBPJPY
|313
|WS30
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-11K
|EURUSD
|434
|GDAXI
|-704
|GBPJPY
|-1.1K
|WS30
|695
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 139.11 USD
최악의 거래: -768 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 231.05 USD
연속 최대 손실: -3 398.46 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.70 × 2250
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.42 × 238
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
8
96%
60
45%
70%
0.75
-50.16
USD
USD
5%
1:200