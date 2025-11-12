SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Up 100K
SERGIO ELIES VIDAL

Up 100K

SERGIO ELIES VIDAL
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -2%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
21 (43.75%)
Negociações com perda:
27 (56.25%)
Melhor negociação:
1 139.11 USD
Pior negociação:
-768.33 USD
Lucro bruto:
7 733.60 USD (16 845 pips)
Perda bruta:
-9 998.76 USD (28 102 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1 231.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 267.41 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
65.09%
Depósito máximo carregado:
21.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.64
Negociações longas:
23 (47.92%)
Negociações curtas:
25 (52.08%)
Fator de lucro:
0.77
Valor esperado:
-47.19 USD
Lucro médio:
368.27 USD
Perda média:
-370.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-3 398.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 398.46 USD (6)
Crescimento mensal:
-2.25%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 291.03 USD
Máximo:
3 523.73 USD (3.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.37% (3 415.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.81% (796.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 17
EURUSD 13
GDAXI 9
GBPJPY 5
WS30 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -4K
EURUSD -546
GDAXI 257
GBPJPY 241
WS30 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -11K
EURUSD 1K
GDAXI -148
GBPJPY -1.4K
WS30 695
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 139.11 USD
Pior negociação: -768 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 231.05 USD
Máxima perda consecutiva: -3 398.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.70 × 2250
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.42 × 238
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 16
15 mais ...
Sem comentários
2025.12.11 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 05:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 19:40
Share of trading days is too low
2025.11.14 19:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.14 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 20:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 20:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 20:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
