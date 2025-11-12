- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
21 (43.75%)
Negociações com perda:
27 (56.25%)
Melhor negociação:
1 139.11 USD
Pior negociação:
-768.33 USD
Lucro bruto:
7 733.60 USD (16 845 pips)
Perda bruta:
-9 998.76 USD (28 102 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1 231.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 267.41 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
65.09%
Depósito máximo carregado:
21.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.64
Negociações longas:
23 (47.92%)
Negociações curtas:
25 (52.08%)
Fator de lucro:
0.77
Valor esperado:
-47.19 USD
Lucro médio:
368.27 USD
Perda média:
-370.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-3 398.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 398.46 USD (6)
Crescimento mensal:
-2.25%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 291.03 USD
Máximo:
3 523.73 USD (3.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.37% (3 415.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.81% (796.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|EURUSD
|13
|GDAXI
|9
|GBPJPY
|5
|WS30
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-4K
|EURUSD
|-546
|GDAXI
|257
|GBPJPY
|241
|WS30
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-11K
|EURUSD
|1K
|GDAXI
|-148
|GBPJPY
|-1.4K
|WS30
|695
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 139.11 USD
Pior negociação: -768 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 231.05 USD
Máxima perda consecutiva: -3 398.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.70 × 2250
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.42 × 238
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
Sem comentários
