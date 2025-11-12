- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
1 139.11 USD
Worst Trade:
-768.33 USD
Profitto lordo:
1 267.41 USD (1 230 pips)
Perdita lorda:
-2 409.56 USD (6 857 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 267.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 267.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
42.74%
Massimo carico di deposito:
15.30%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-142.77 USD
Profitto medio:
422.47 USD
Perdita media:
-481.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 359.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 359.30 USD (4)
Crescita mensile:
-1.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 142.15 USD
Massimale:
2 374.85 USD (2.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.34% (2 371.15 USD)
Per equità:
0.73% (722.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|GDAXI
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-1.9K
|GDAXI
|-342
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1K
|XAUUSD
|-6.2K
|GDAXI
|-425
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 139.11 USD
Worst Trade: -768 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 267.41 USD
Massima perdita consecutiva: -2 359.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2224
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
14 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
3
100%
8
37%
43%
0.52
-142.77
USD
USD
2%
1:200