Прирост
Баланс
Средства
Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
20 (43.47%)
Убыточных трейдов:
26 (56.52%)
Лучший трейд:
1 139.11 USD
Худший трейд:
-768.33 USD
Общая прибыль:
7 708.53 USD (16 826 pips)
Общий убыток:
-9 581.19 USD (26 984 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 231.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 267.41 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
63.50%
Макс. загрузка депозита:
21.65%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
23 (50.00%)
Коротких трейдов:
23 (50.00%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-40.71 USD
Средняя прибыль:
385.43 USD
Средний убыток:
-368.51 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3 398.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 398.46 USD (6)
Прирост в месяц:
-1.86%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 186.96 USD
Максимальная:
3 419.66 USD (3.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.37% (3 415.96 USD)
По эквити:
0.73% (722.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|EURUSD
|12
|GDAXI
|9
|GBPJPY
|4
|WS30
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-4K
|EURUSD
|-567
|GDAXI
|257
|GBPJPY
|652
|WS30
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-11K
|EURUSD
|1K
|GDAXI
|-148
|GBPJPY
|-234
|WS30
|695
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Загрузка депозита
Просадка
- Просадка
Лучший трейд: +1 139.11 USD
Худший трейд: -768 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 231.05 USD
Макс. убыток в серии: -3 398.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.70 × 2250
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.42 × 238
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
98K
USD
USD
6
95%
46
43%
64%
0.80
-40.71
USD
USD
3%
1:200