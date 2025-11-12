СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Up 100K
SERGIO ELIES VIDAL

Up 100K

SERGIO ELIES VIDAL
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
20 (43.47%)
Убыточных трейдов:
26 (56.52%)
Лучший трейд:
1 139.11 USD
Худший трейд:
-768.33 USD
Общая прибыль:
7 708.53 USD (16 826 pips)
Общий убыток:
-9 581.19 USD (26 984 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 231.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 267.41 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
63.50%
Макс. загрузка депозита:
21.65%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
23 (50.00%)
Коротких трейдов:
23 (50.00%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-40.71 USD
Средняя прибыль:
385.43 USD
Средний убыток:
-368.51 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3 398.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 398.46 USD (6)
Прирост в месяц:
-1.86%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 186.96 USD
Максимальная:
3 419.66 USD (3.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.37% (3 415.96 USD)
По эквити:
0.73% (722.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 17
EURUSD 12
GDAXI 9
GBPJPY 4
WS30 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4K
EURUSD -567
GDAXI 257
GBPJPY 652
WS30 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -11K
EURUSD 1K
GDAXI -148
GBPJPY -234
WS30 695
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 139.11 USD
Худший трейд: -768 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 231.05 USD
Макс. убыток в серии: -3 398.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.70 × 2250
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.42 × 238
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 16
еще 15...
Нет отзывов
2025.12.11 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 05:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 19:40
Share of trading days is too low
2025.11.14 19:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.14 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 20:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 20:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 20:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
