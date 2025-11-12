- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
21 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
27 (56.25%)
Mejor transacción:
1 139.11 USD
Peor transacción:
-768.33 USD
Beneficio Bruto:
7 733.60 USD (16 845 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 998.76 USD (28 102 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (1 231.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 267.41 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
65.09%
Carga máxima del depósito:
21.65%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.64
Transacciones Largas:
23 (47.92%)
Transacciones Cortas:
25 (52.08%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-47.19 USD
Beneficio medio:
368.27 USD
Pérdidas medias:
-370.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-3 398.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 398.46 USD (6)
Crecimiento al mes:
-2.25%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 291.03 USD
Máxima:
3 523.73 USD (3.48%)
Reducción relativa:
De balance:
3.37% (3 415.96 USD)
De fondos:
0.81% (796.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|EURUSD
|13
|GDAXI
|9
|GBPJPY
|5
|WS30
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-4K
|EURUSD
|-546
|GDAXI
|257
|GBPJPY
|241
|WS30
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-11K
|EURUSD
|1K
|GDAXI
|-148
|GBPJPY
|-1.4K
|WS30
|695
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 139.11 USD
Peor transacción: -768 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +1 231.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 398.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.70 × 2250
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.42 × 238
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 16
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-2%
0
0
USD
USD
98K
USD
USD
6
95%
48
43%
65%
0.77
-47.19
USD
USD
3%
1:200