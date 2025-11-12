SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Up 100K
SERGIO ELIES VIDAL

Up 100K

SERGIO ELIES VIDAL
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -2%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
21 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
27 (56.25%)
Mejor transacción:
1 139.11 USD
Peor transacción:
-768.33 USD
Beneficio Bruto:
7 733.60 USD (16 845 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 998.76 USD (28 102 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (1 231.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 267.41 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
65.09%
Carga máxima del depósito:
21.65%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.64
Transacciones Largas:
23 (47.92%)
Transacciones Cortas:
25 (52.08%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-47.19 USD
Beneficio medio:
368.27 USD
Pérdidas medias:
-370.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-3 398.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 398.46 USD (6)
Crecimiento al mes:
-2.25%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 291.03 USD
Máxima:
3 523.73 USD (3.48%)
Reducción relativa:
De balance:
3.37% (3 415.96 USD)
De fondos:
0.81% (796.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 17
EURUSD 13
GDAXI 9
GBPJPY 5
WS30 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -4K
EURUSD -546
GDAXI 257
GBPJPY 241
WS30 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -11K
EURUSD 1K
GDAXI -148
GBPJPY -1.4K
WS30 695
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 139.11 USD
Peor transacción: -768 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +1 231.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 398.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.70 × 2250
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.42 × 238
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 16
otros 15...
No hay comentarios
2025.12.11 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 05:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 19:40
Share of trading days is too low
2025.11.14 19:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.14 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 20:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 20:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 20:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.