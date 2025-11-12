SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Up 100K
SERGIO ELIES VIDAL

Up 100K

SERGIO ELIES VIDAL
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -2%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
23 (45.09%)
Verlusttrades:
28 (54.90%)
Bester Trade:
1 139.11 USD
Schlechtester Trade:
-768.33 USD
Bruttoprofit:
8 093.99 USD (19 242 pips)
Bruttoverlust:
-10 528.95 USD (28 478 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (1 231.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 267.41 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
66.13%
Max deposit load:
21.65%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.60
Long-Positionen:
24 (47.06%)
Short-Positionen:
27 (52.94%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-47.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
351.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-376.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-3 398.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 398.46 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-3.51%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 812.93 USD
Maximaler:
4 045.63 USD (4.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.97% (4 013.86 USD)
Kapital:
0.81% (796.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 18
EURUSD 14
GDAXI 10
GBPJPY 5
WS30 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -3.7K
EURUSD -522
GDAXI -266
GBPJPY 241
WS30 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -9.1K
EURUSD 1.1K
GDAXI -524
GBPJPY -1.4K
WS30 695
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 139.11 USD
Schlechtester Trade: -768 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 231.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 398.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.70 × 2250
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.42 × 238
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 16
noch 15 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.11 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 05:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 19:40
Share of trading days is too low
2025.11.14 19:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.14 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 20:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 20:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 20:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 20:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Up 100K
30 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
98K
USD
7
96%
51
45%
66%
0.76
-47.74
USD
4%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.