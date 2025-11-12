SinyallerBölümler
Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Ronin EA

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 249 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
FTMO-Server
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
66 (45.51%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (54.48%)
En iyi işlem:
268.94 USD
En kötü işlem:
-119.34 USD
Brüt kâr:
4 841.38 USD (98 682 pips)
Brüt zarar:
-4 282.11 USD (99 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (191.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
370.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.36%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
86 (59.31%)
Satış işlemleri:
59 (40.69%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
3.86 USD
Ortalama kâr:
73.35 USD
Ortalama zarar:
-54.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-401.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-401.49 USD (7)
Aylık büyüme:
2.69%
Yıllık tahmin:
32.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
740.31 USD
Maksimum:
740.31 USD (7.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.40% (740.31 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 73
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 632
XAUUSD -73
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.9K
XAUUSD -3.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +268.94 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +191.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -401.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The purpose of this live signal is to show the performance of Ronin EA on real market conditions on my FTMO funded account.
İnceleme yok
2025.11.12 13:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
